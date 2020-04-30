50 ألف درهم من أحمد الحبتور لإسعاف دبي

المصدر: الامارات اليوم-دبي

تبرع الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات احمد خلف الحبتور بمبلغ 50 ألف درهم لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لشراء كمامات ومستلزمات وأدوات طبية لصالح المؤسسة وطواقمها الاسعافية مشيدا بتسابق أهل الخير و رجال الأعمال الإماراتيين بالدعم والمساهمة في درء مخاطر وباء كورونا وأعرب عن امتنانه وشكره لكل فرد منهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي إن المساهمة في تشديد الإجراءات الوقائية الاحترازية من وباء كورونا واجب وطني كما أنه يظهر مدى التكاتف والتضامن المجتمعي الذي يتمتع به الإماراتيون ومدى حبهم لوطنهم ولقيادتنا الرشيدة وأضاف الدراي ان مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تلقت دعما سخيا من كثير من أبناء الوطن لتيسير عمل المسعفين وتسهيل سرعة استجابتهم للحالات الطارئة مؤكداً أن هذه الصور الإيجابية من مجتمعنا تقدم نماذج مشرقة للعالم لتكاتف الإماراتيين، والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم الرشيدة في الأزمات والطوارئ.

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