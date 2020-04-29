الدفاع المدني ينجز 100% من تعقيم شوارع وطرق دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أنجز الدفاع المدني في دبي تعقيم 100% من شوارع وطرق دبي المكلف تعقيمها، بحسب مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، العميد علي حسن المطوع، الذي أشار إلى أن فرق العمل تمارس جهودها حالياً بكفاءة في تعقيم بعض المنشآت. وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم» إن الجهود لن تتوقف عند هذه المرحلة، بل ستتم إعادة تعقيم الشوارع في المناطق ذات الكثافة البشرية والمرورية المرتفعة.

وأضاف أن فرق العمل عملت بكفاءة وفاعلية كجزء من فريق العمل المشكل من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، ومن البداية عقمت عشرات المواقع الرئيسة، الاقتصادية والخدمية والسكنية ذات الكثافة السكانية العالية في الليل والنهار، مؤكداً أن تجاوب أفراد المجتمع كان له دور مهم في إتاحة المجال لفرق التعقيم لممارسة عملها بسرعة ومرونة.

وأكد أن قرار تقييد الحركة على مدار الساعة أسهم في تسريع وتيرة التعقيم، خصوصاً أن الدفاع المدني يستخدم أحدث الآليات والمعدات المخصصة لهذا الغرض، إذ ساعد خلو الشوارع على القيام بدوره على أكمل وجه.

وناشد المطوع أفراد الجمهور الالتزام بتعليمات تقييد الحركة، والبقاء في المنزل من الساعة الـ10 مساءً إلى السادسة صباحاً، لأن فرق الدفاع المدني وشركاءها من الجهات المعنية تنتشر في مختلف شوارع الإمارة لتنفيذ واجباتها في عمليات التعقيم خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن فرق عمل الدفاع المدني زارت مساكن العمال في الإمارة للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة من خطر فيروس كورونا المُستجد، إضافة إلى تعقيم تلك المواقع، ونشر التوعية الوقائية بين صفوف العمال، ووضع ملصقات تعريفية بمتطلبات الحماية من العدوى، واستفاد من تلك الإجراءات الوقائية أكثر من 170 ألف عامل من سكان تلك المجمعات.

كما تولى الدفاع المدني تأمين خيام فحص الأشخاص داخل المركبات، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، بواسطة قوة بشرية وآلية على مدار الساعة عند تلك المواقع، كما تتمركز بشكل دائم فرقة من الدفاع المدني لتأمين أكبر مستشفى في الشرق الأوسط والخليج للمصابين بفيروس كورونا المستجد المقام بالمركز التجاري العالمي.

وحرصت الإدارة على توفير بيئة صحية وقائية لمنتسبيها من خلال تشكيل «فريق عمل التقصي الوبائي» لرصد ظهور أعراض الإصابة لدى أي من المنتسبين.

170

ألف عامل استفادوا من الإجراءات الوقائية لدفاع مدني دبي.

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