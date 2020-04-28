30 ألف فحص «كورونا» وتسجيل 490 إصابة جديدة وارتفاع حالات الشفاء إلى 2090

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن قيامها بإجراء نحو 30 ألف فحص جديد «29984» للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتماثل 112 حالة جديدة للشفاء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 2090 حالة.

فيما تم تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 10 آلاف و839 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن ست حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 82 حالة.

وعقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإحاطة الدورية للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، تحدثت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، والمستشار الصحي للقيادة العامة لشرطة دبي، العميد الدكتور علي سنجل، فيما أظهرت الإحصاءات اليومية تراجعاً في أعداد المصابين الجدد بالفيروس بنسبة تصل إلى 10% عما تم تسجيله أمس، مع ارتفاع حالات الشفاء.

وأكدت الشامسي، أن الإمارات مستمرة في توسيع نطاق الفحوص لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة، وشددت على حرص الجهات المعنية على أزمة فيروس كورونا، وبتوجيهات من قيادات الدولة على متابعة نبض الجمهور من مواطنين ومقيمين خلال الأوضاع الراهنة، والتفاعل مع أسئلتهم وتوفير الإجابات لها، مشيرة إلى أن الكثيرين من الجمهور يتساءلون عن إجراءات الرقابة على سلامة الطعام من الإنتاج إلى التداول، وسبب النصح بعدم تبادل الطعام بين الأسر، في حين يسمح بطلب الوجبات من المطاعم.

وقالت الشامسي: «السبب في ذلك يعود إلى أن المطاعم والمخابز تخضع إلى نظام رقابة حكومي يلزمها بوجود مشرف صحي معتمد، وحصول العاملين فيها على شهادات التدريب المعتمدة من قبل إدارات سلامة الغذاء في بلديات الدولة، وذلك لضمان سلامة وصحة صناعة الغذاء، وخلوه من أي ملوثات».

أسلوب الحياة الصحي يجنب الأمراض

أكد المستشار الصحي للقيادة العامة لشرطة دبي، العميد الدكتور علي سنجل، أن الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة صحياً قادرون على تجنب الأمراض لعمر متقدم جداً، وحماية أنفسهم حتى من العدوى، وهو ما تم رصده مع الحالات المصابة بـ«كوفيد-19»، حيث تغلب العديد من كبار السن على الفيروس دون عناء.

وقال سنجل: «هناك دراسات أكدت أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يسبب مضاعفات عند أصحاب السمنة المفرطة، كما أن آثار التدخين مضرة على صحة الفرد ومستقبله، ومعظم الحالات التي تعرضت لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت من المدخنين، على عكس تأثيره في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل معتاد ويتبعون أسلوباً صحياً، حيث يكونون أقل عرضة لمضاعفات المرض، ولا تتعدى احتمالية الإصابة 4 من كل 1000».

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