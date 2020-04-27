"صحة دبي" تمنع استخدام أو بيع أجهزة غير معتمدة لفحص "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي-دبي

قررت هيئة الصحة في دبي منع استخدام أو بيع أجهزة للفحص المخبري السريع، للكشف عن الأجسام المضادة في الدم لفيروس كوفيد19، وطالبت جميع المستشفيات، العيادات الطبية الخاصة، والمنشآت الصيدلانية المرخصة من قبلها بالالتزام بالقرار، منعاً للمخالفة.

وعزت الهيئة قرار المنع في تعميم أصدرته اليوم بأنه لم يثبت حتى الآن جدوى هذه الأجهزة المستخدمة لفحص كورونا، ولم يتم اعتمادها عالمياً كوسيلة تشخيصية معتمدة، مشيرة إلى أنها تقوم حالياً على اختبار فاعلية هذه الأجهزة وستبلغ كافة الجهات بالنتائج.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها القائمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والاستمرار في النهج العلمي القائم على الأدلة والبراهين.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الجهات ذات الصلة بعدم عرض هذه الأجهزة لبيع سواء في مراكز البيع المخصصة للعامة أو للمنشئات الصحية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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