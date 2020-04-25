‏"التوطين": تقليل دوام العاملين في القطاع الخاص "ساعتين" خلال رمضان

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعميماً وزارياً يقضي بتقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة، خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441، وذلك بمقدار ساعتين يوميا تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

