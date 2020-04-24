«السلامة الغذائية» تستعد لرمضان بالتفتيش والتوعية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملات تفتيش وتوعية على المنشآت الغذائية في أبوظبي، ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وتعزيز مستوى السلامة الغذائية في الإمارة، وضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ورصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية لتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وأفادت الهيئة بأنها ستركز خلال شهر رمضان على مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومحال البيع بالتجزئة والوقوف على جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل الأسس والمعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، وتشكيل فريق لمتابعة التزام المنشآت بتنفيذ التدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حال رصد حالات عدم مطابقه تؤثر في السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش ستُحكم الرقابة على مناطق التخزين والعرض، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية فيها، وتوعية العاملين بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية، مثل التعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية، وتوفر مواد التطهير والتعقيم اللازمة في المنشأة، والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك، والالتزام بارتداء ملابس الوقاية، مثل أغطية الرأس والكمامات والقفازات، والاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ، خصوصاً في مناطق التخزين.

ونفذت الهيئة خلال الأيام الماضية ضمن حملاتها أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الإمارة، استهدفت منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية، إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى، وأسفرت الزيارات عن التحقق من استيفاء 18 ألفاً و388 منشأة للاشتراطات اللازمة، وتنبيه 106 منشآت، وإنذار 458 منشأة أخرى، إلى جانب توجيه 1989 إنذاراً نهائيا للمنشآت غير الملتزمة بالتعليمات والاشتراطات، وتنفيذ 54 إجراء مخالفة لعدد آخر من هذه المنشآت.

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