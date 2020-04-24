«بلدية دبي» تكثف حملات التفتيش للتأكد من سلامة السلع الرمضانية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي، سلطان الطاهر، أن البلدية نفذت حملات تفتيشية رقابية مكثفة شملت مستودعات تخزين الأغذية في دبي، لضمان الالتزام بإجراءات وتدابير سلامة الأغذية، خصوصاً السلع الرمضانية.

وقال الطاهر لـ«الإمارات اليوم» إن «مفتشي البلدية كافة يجرون زيارات دورية، للمجمعات الاستهلاكية، والمطابخ الشعبية، للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات».

وأضاف أن «البلدية شددت على ضرورة توفير العلامات التي تحدد مسافات التباعد على الأرضيات، إلى جانب التأكد من تطبيق المؤسسات لاشتراطات نسبة الاشغال والتي يجب ألا تزيد على 30% داخل المؤسسة، ووجود سجلات متابعة يومية لصحة العاملين وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على جميع الأغذية الموجودة في المؤسسات أثناء الاستلام والتحضير والتخزين والعرض في درجات حرارة صحيحة، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم البدء بعمليات تعقيم أرصفة ومواقف والأفنية الخارجية للجمعيات في إمارة دبي تزامناً مع الحملة الوطنية للتعقيم، وحسب جدول تعقيم مناطق الإمارة، باستخدام المعدات التي تتناسب مع ذلك مثل الدراجات النارية التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض.

وأصدرت البلدية مجموعة من الأدلة الإرشادية والتعاميم للمؤسسات الغذائية في ما يخص التباعد الجسدي، وإجراءات التنظيف والتطهير الاحترازية الواجب اتباعها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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