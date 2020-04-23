إغلاق مطعمين في دبا الفجيرة لمخالفتهما اشتراطات «الكمامات» و«القفازات»

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أسفرت حملة تفتيشية نفذها مفتشو بلدية دبا الفجيرة عن إغلاق مطعمين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها البلدية، أخيراً، والتي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، إلى جانب مخالفة الاشتراطات الصحية.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، على عدم التهاون في تطبيق القوانين ضد المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالتعاميم الصادرة خلال الفترة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، متابعاً أن البلدية حريصة على إلزام أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، والالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.

وناشدت البلدية الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشآت من خلال التواصل مع مكتب الطوارئ (092443399)، الذي يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.