«صحة دبي» تحدد إجراءات لوقاية مرضى الربو من «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت هيئة الصحة في دبي أن الأشخاص المصابين بالربو المعتدل إلى الشديد، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ يمكن أن يؤثر الفيروس في الجهاز التنفسي (الأنف، الحلق، الرئتين)، ويسبب نوبة ربو، وربما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وأفادت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتورة هند العوضي، بأن مريض الربو يمكنه حماية نفسه، وإبقاء الربو تحت السيطرة من خلال «اتباع خطة علاج الربو الخاصة به، والاستمرار في تناول الأدوية، دون التوقف عن أي أدوية أو تغيير خطة العلاج من دون التحدث إلى الطبيب المعالج، خصوصاً الكورتيزون الموصوف للمريض، لاعتقاد البعض أنه سيؤثر في مناعته».

وتابعت: «على مريض الربو التأكد من وجود مخزون كافٍ من أدويته، والتحدث إلى الطبيب حول إمكانية توفيرها للمنزل، كذلك التأكد من معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية».

وشددت العوضي على ضرورة تجنب محفزات الربو، من خلال توكيل شخص آخر بعملية تنظيف وتعقيم المنزل، والابتعاد تماماً أثناء عملية التنظيف، والتأكد من وجود تهوية جيدة بالغرفة، إضافة إلى تخصص مكان خاص لاستخدام الأدوية وجهاز البخاخ بعيداً عن الآخرين.

وأكدت على ضرورة ابتعاد مرضى الربو عن القلق والتوتر، حيث يمكن أن يؤديا إلى نوبة ربو، وحددت خطوات للمساعدة على التأقلم مع التوتر والقلق، تتمثل في «ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان، وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاحترازية، والتيقظ تماماً لأعراض الربو، وفي حالة الشعور بتفاقم الأعراض يجب التواصل مع الطبيب المختص في أسرع وقت، كما أن من الأفضل تقليل الزيارات إلى المستشفى قدر المستطاع لإبقاء الربو تحت السيطرة».