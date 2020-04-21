بالفيديو.. شفاء أصغر طفل مصاب بـ "كورونا" وخروجه من "خليفة الطبية"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية شفاء أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا في «العناية المركزة»، وتعافيه تماماً من أعراض المرض، بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة منذ دخوله إلى المستشفى.

وأوضح المستشفى أن الطفل هيرفي إيمانويل ماجوس (فلبيني)، وهو وحيد والديه، يعد أصغر مريض بـ«كوفيد-19» يدخل «العناية المركزة» في الدولة، مشيراً إلى أنه أتم تسع سنوات بتاريخ الأول من أبريل الجاري، وهو داخل غرفة العناية المركزة، حيث دخل مدينة الشيخ خليفة الطبية بتاريخ 22 مارس الماضي، بعد تسجيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الطفل هيرفي دخل «العناية المركزة» بتاريخ 23 مارس، وتلقى العلاج اللازم، وبعدها تحسنت حالته وخرج من «العناية»، ونقل إلى عنبر الأطفال بتاريخ 11 أبريل، وتمت متابعة علاجه إلى أن تعافى من «كوفيد-19»، وخرج من المستشفى اليوم 21 أبريل، وقد قام موظفو مدينة الشيخ خليفة الطبية بتنظيم احتفال، بمناسبة شفاء الطفل وخروجه من المستشفى.

شفاء أصغر طفل مصاب بـ "كورونا" وخروجه من "خليفة الطبية"



#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/fE99RpaRR7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 21, 2020