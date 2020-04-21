«صحة دبي» تدعو المؤسسات والشركات إلى استيفاء متطلبات التأمين الصحي

المصدر: دبي ■وام

دعت هيئة الصحة بدبي مؤسسات الأعمال المختلفة والشركات إلى مراجعة قوائم الموظفين لديها والعمال لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة، موضحة أن الخدمات الطبية التي قد يحتاجها أي موظف أو عامل في مؤسسة أو شركة ما، تمثل عبئاً مالياً على مقدم الخدمة من المستشفيات والمراكز التي تحتاج إلى الدخل المادي لمواصلة تقديم الخدمة وفق أعلى مستويات الجودة.

وأكدت الهيئة أنها تدرك صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها العالم بمؤسساته وهيئاته وقطاعاته ومجتمعاته، وحجم الأعباء الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأثر السلبي لهذه الجائحة على كثير من الأعمال والأنشطة، غير أن ذلك كله لا يعني عدم الالتزام بالقوانين السارية والمعمول بها في القطاع الصحي، خصوصاً ما يتصل بالتأمين الصحي.

وأوضح مدير مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة صالح الهاشمي، أن رعاية المرضى وتقديم ما يستحقونه من خدمات طبية سواء في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي أو الخاص، تستلزم توافر التغطية التأمينية المستحقة والمقررة بموجب القانون والتشريعات والضوابط، خصوصاً تلك البنود القانونية التي ربطت بين الإقامة والتغطية التأمينية. وقال إن الوقت الراهن يحتاج إلى أن نتحرك جميعاً تجاه تجاوز التحدي العالمي والفترة العصيبة بكل التزام ومسؤولية وتعاون.