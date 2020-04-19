"الصحة" تضيف تحذيراً على دواء قد يسبب الورم السحائي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً بشأن إضافة تحذير على المستحضرات الدوائية الحاوية على المادة الفعالة (سيبروتيرون)، بسبب خطر إمكانية الإصابة بالورم السحائي للمنتجات الطبية التي تحتوي على أسيتات السيبروتيرون(CPA)، مشيرة إلى أن هناك تحديثاً على سلامة هذه المنتجات الصيدلانية.

وأشارت الوزارة في تعميمها للمنشآت الصحية والصيدلانية بالدولة، إلى دواعي استخدام هذا المنتجات، حيث تستخدم بالنسبة للإناث عند عدم وجود علاجات أخرى أو علاج بجرعات أقل من CPA، يمكن استخدام (Androcur) بجرعات يومية من 10-ملغ أو أكثر فقط للحالات التي تعتمد على "الاندروجين" مثل نمو الشعر المفرط، الثعلبة، تساقط الشعر، حب الشباب والبشرة الدهنية المفرطة، ومن ثم يجب تخفيض الجرعة تدريجياً إلى أقل جرعة فعالة.

أما بالنسبة لاستخدامات الذكور، فعندما تكون خيارات العلاج الأخرى غير مناسبة، يمكن استخدام (Androcur) 50/100/300، فقط لتقليل الدافع الجنسي في الانحرافات الجنسية عند الرجال، وأكدت الوزارة، انه لا يوجد تغيير في استخدام CPA، لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا.