ارتفاع عدد حالات التعافي من «كورونا» في الدولة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإحاطة الدورية الـ15، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أكدت خلالها ارتفاع عدد حالات الشفاء بين المصابين بـ«كورونا»، بسبب أن معظم الإصابات بسيطة، وشددت على أن دولة الإمارات لديها خطة وطنية للتعامل مع الأزمات بشكل استباقي، وبسيناريوهات مختلفة.

وأعربت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، عن شكرها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على مبادرتها بالتواصل وشكر الكادر الطبي وأبطالنا في خط الدفاع الأول، وقالت: «تعودنا من سموها، ومن قادتنا في الدولة، على هذه اللفتات الإيجابية».

وأكدت الحوسني ارتفاع عدد حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا في الدولة، مشيرة إلى أن ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين يعود إلى أن معظم الحالات البسيطة التي تماثلت للشفاء في الدولة، خصوصاً من خلال سرعة تعافيها، اتبعت عدداً من خمسة سلوكيات صحية يومية، تشمل القيام بالأنشطة الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي، والمحافظة على الوزن المثالي، والامتناع عن التدخين، بالإضافة إلى الحالة النفسية للمريض حيث ساعد الجانب النفسي، والممارسات الصحية، في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وبالتالي أسهمت في تسريع عملية التعافي من المرض.

وحول تأثير الحرارة في فيروس «كورونا»، أكدت أن «كل الدراسات التي تحاول فهم العلاقة بين سلوك الفيروس والمناخ لم تستطع الاتفاق على أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في قتل الفيروس، ونحن مستمرون في متابعة نتائج هذه الدراسات»، مشددة على أن دولة الإمارات حريصة على التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره، والاستجابة لأي مستجدات للتعامل مع الفيروس، حيث تم افتتاح مراكز الفحص من المركبات، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والأغذية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي عن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، عمار المعيني، أن حملة «لا تشلون هم» تهدف إلى تقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبما يتماشى مع جميع الجهود الوطنية الاحترازية للوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أن الحملة تجسد توجهات القيادة في دولة الإمارات بأن جودة حياة الإنسان هي أكبر أولوية، وأن الصحة هي أهم الركائز لجودة حياة الإنسان والمجتمع.

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سلوكيات يومية، وراء سرعة تعافي المصابين بـ«كوفيد-19».