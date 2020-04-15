مستشفى ميداني متكامل لمرضى "كورونا" في المركز التجاري بدبي

المصدر: وجيه السباعي- دبي

تعمل السلطات الصحية في دبي على إنشاء مستشفى ميداني متكامل، لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد19)، بمعايير عالمية.

ورصدت "الإمارات اليوم" خلال زيارة ميدانية للمركز التجاري، استمرار أعمال تجهيز المستشفى الميداني لاستقبال المرضى.

يأتي ذلك، في إطار جهودها المكثفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، ويوفر المستشفى المؤقت 3030 سريراً للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، بينها 800 مخصّصة للعناية المركزة.



وكان مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، قد كشف عن توجه الهيئة إلى إنشاء مستشفى ميداني في دبي يستوعب نحو 5000 سرير، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ومراكز العزل.

<