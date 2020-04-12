بالفيديو.. تعرف على إجراءات فحص "كورونا" في مراكز المسح الوطني

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد مدير مركز المسح الوطني من المركبة في ميناء راشد الدكتور مهنا جميل حسن، أن المركز يستوعب ٥٠٠ شخص يوميا.

وأوضح ل" الإمارات اليوم" أن المركز يستقبل كافة الأفراد الراغبين في الفحص، للاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما يتم تقييم الحالات بمجرد وصولهم إلى المركز، ويتم إعفاؤهم من الرسوم في حال كانوا من الفئات المستثناة وهي " كبار السن، الحوامل، من لديهم أعراض مزمنة، ومن لديهم أعراض الفيروس"

وقال مهنا أن الأشخاص غير المندرجين تحت الفئات المستثناة، يدفعون قيمة الفحص "٣٧٠" درهما، ويتم الدفع من خلال التطبيق الذكي.

وذكر أن نتيجة الفحص تستغرق بين يومين إلى ثلاثة أيام، وشدد على ضرورة الالتزام بالمنزل، وعدم الخروج ومخالطة أحد الا في حالات الضرورة القصوى.