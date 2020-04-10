المري والقطامي: نعمل كفريق واحد لمكافحة «كورونا»

المصدر: محمد فودة ووجيه السباعي -دبي

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن الجهات المعنية بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد تعمل كفريق واحد تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

ونظّم المكتب الإعلامي في دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد، أمس، للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في دبي، أذيع عبر شاشة تلفزيون دبي.

وأكد الفريق المري قدرة شرطة دبي على رصد أي تجاوزات تتعلق بالخروج من المنازل دون تصريح، أو بالمستهترين الذين لا يقدرون الجهود المبذولة من الجهات المختصة.

كما كشف القطامي عن إنشاء مستشفى ميداني يستوعب 5000 سرير، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات احترازياً.

وخلال المؤتمر رد المري والقطامي على أسئلة رئيس تحرير صحيفة «غلف نيوز» عبدالحميد أحمد، ورئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي، ورئيس تحرير «البيان» منى أبوسمرة، ورئيس تحرير «الرؤية» محمد الحمادي، ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج» رائد برقاوي، ومدير تحرير «خليج تايمز» مصطفى الزرعوني، والإعلامي في محطة «العربية» عبدالله المطوع.

وقال المري إن لدى شرطة دبي كل ما تحتاج إليه من التقنيات اللازمة لتطبيق برنامج التعقيم الوطني، ورصد التجاوزات، مشيراً إلى استخدامها تقنيات متطورة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في رصد المخالفين، والتواصل مع الجمهور من خلال نافذتي «عين الشرطة» و«إي كرايم» عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها على الهواتف الذكية، منوهاً بالتزام الفئة الأكبر من الجمهور بتعليمات البقاء في المنازل. وتابع أن «شرطة دبي استهدفت العمال، من خلال برامج توعية في مناطق تجمعاتهم السكانية، بالتنسيق مع بلدية دبي واللجنة العمالية والمتطوعين»، منوهاً بدور الجمعيات الخيرية في تزويدهم بالمستلزمات الضرورية لمواجهة الفيروس، مثل الكمامات والمطهرات.

وأكد المري أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بخصوص رعايا الدول الأخرى، الراغبين في العودة إلى بلادهم، مؤكداً توفير الرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية للعالقين في الدولة.

وتابع المري أن «الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً بجلب مواطنيها العالقين في الخارج» مضيفاً أن «بعض المطارات مغلقة حول العالم، وعودة الراغبين في مغادرة الدولة إلى أوطانهم مرهونة بموافقة دولهم على استقبالهم».

بدوره، كشف حميد القطامي عن إنشاء مستشفى ميداني في دبي، يستوعب نحو 5000 سرير.

وأضاف أن هيئة الصحة عملت على رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ومراكز العزل والحجر الصحي في الإمارة، احترازياً، للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على أعداد المصابين.

وأوضح أن برنامج التعقيم الوطني كان له أثر إيجابي ملحوظ في الحد من انتشار الفيروس، وتحقيق التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى تقييم وقياس أثره بشكل مستمر.

وأكد القطامي إجراء أكثر من 250 ألف فحص لفيروس «كورونا» المستجد في الإمارة، خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى إنشاء مركزين للفحص من السيارة في ميناء راشد والخوانيج، إضافة إلى مركز فحص في نادي النصر.

ولفت إلى إنشاء مراكز فحص متنقلة، تجوب دبي، خصوصاً المناطق عالية الكثافة السكانية، لإجراء فحوص استباقية لأفراد المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقال إن ما بين 80% و85% من المصابين بفيروس كورونا في دبي حالتهم بين بسيطة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الأعراض والفترة اللازمة للشفاء تعتمد على الحالة الصحية لكل مريض، ومدى قوة جهازه المناعي.

وأوضح أن المدة التي يحتاجها المريض للشفاء تراوح ما بين أسبوع و30 يوماً، تبعاً لمدى استجابة المريض.

نشر صور مخالفي «البقاء في المنزل».. والبداية بـ «الذئب»

قررت شرطة دبي نشر صورة كل من ينتهك أو يحرّض أو يستخف بإجراءات برنامج التعقيم الوطني، وما يلازمه من قرار بتقييد الحركة والبقاء في المنزل على مدار اليوم، حتى تميزهم جهات عملهم، ويدرك الجميع حجم الجرم الذي ارتكبوه.

وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقيد سعيد الهاجري، في لقاء مع محطة «دبي وان» في تلفزيون دبي، إن الأشخاص الذين لا يتصرفون بمسؤولية، وينتهكون قرار تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني، يمثلون نموذجاً سلبياً، ويقلدهم آخرون حين يعلنون ذلك على الملأ.

وأضاف أن الدولة استثمرت جهوداً وأموالاً ضخمة في البنية التحتية الصحية، لحماية المجتمع من الجائحة، لكن هؤلاء الأشخاص يستخفون بالجهود المبذولة، لافتاً إلى أن شرطة دبي كانت تنشر الأخبار بصورة غير واضحة، حفاظاً على خصوصياتهم، لكن الوضع لم يعد يحتمل مثل ذلك.

وقال إن نشر صورهم سينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم، ولن يوظفهم أحد في المستقبل بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة، فضلاً عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ حيالهم.

وطبقت شرطة دبي، للمرة الأولى، الإجراء الجديد، أمس، حيال شاب آسيوي، صور مقطع فيديو لمبنى حكومي، وأضاف صوت عواء الذئب، بغرض الاستهزاء والسخرية، ونشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي.

250

ألف فحص «كورونا» المستجد أجرتها هيئة الصحة في دبي.