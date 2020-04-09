«صحة دبي»: لدينا مخزون كافي من وحدات الدم و63 ألف متبرع

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أكد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة حرصت على توفير المخزون الكافي من وحدات الدم، لعلاج كل المرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم، مشيراً إلى وجود قائمة متبرعين تضم أكثر عن 63 ألف شخص من جنسيات مختلفة.

وأوضح القطامي خلال مؤتمر صحافي أجري عن بعد، اليوم، للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في إمارة دبي، أن بنك الدم في دبي يطبق أعلى مستويات السلامة المأمونية، لوحدات الدم التي يحصل عليها، مشيراً إلى امتلاك المركز لقائمة من المتبرعين تتضمن أكثر من 63 ألف من جنسيات مختلفة.

ولفت إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم استقبل خلال شهري فبراير ومارس الماضيين 8300 متبرع بالدم، واتخذت الهيئة كل الإجراءات لضمان سلامة الدم ومأمونيته، ويوفر المركز خدماته لمرضى الثلاسيميا والحوادث، مؤكداً أن عملية التبرع بالدم، قيمة إنسانية نبيلة، وهي متكاثرة في مجتمع الإمارات، وتتم وفق بروتوكولات عالمية.