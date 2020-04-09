«صحة دبي» تجري 250 ألف فحص لفيروس كورونا خلال فترة وجيزة

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، بأنه تم إجراء أكثر من 250 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد في الإمارة، خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى إنشاء مركزين للفحص من السيارة في مينا راشد والخوانيج، إضافة إلى مركز فحص في نادي النصر.



وأوضح القطامي خلال مؤتمر صحافي أجري عن بعد، اليوم، للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في إمارة دبي، عبر شاشة تلفزيون دبي، إلى إنشاء مراكز فحص متنقلة، تجوب دبي، خصوصاً في المناطق عالية الكثافة السكانية، كما أن الهيئة تتجري فحوص استباقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لأفراد المجتمع.

وأكد أن الفحوص مستمرة وتعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن الهيئة تجري فحوص أيضاً في منازل المواطنين والمقيمين.