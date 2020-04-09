إنشاء مستشفى ميداني في دبي يتسع لـ 5000 سرير احترازياً

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

كشف مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، عن إنشاء مستشفى ميداني في دبي يستوعب نحو 5000 سرير، فيما عملت الهيئة على رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ومراكز العزل والحجر الصحي في الإمارة، وذلك احترازياً للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في أعداد المصابين.



وأوضح القطامي خلال مؤتمر صحافي أجري عن بعد، اليوم للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في إمارة دبي، أن برنامج التعقيم الوطني، كان له أثراً إيجابياً ملحوظاً في الحد من انتشار الفيروس، وتحقيق التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم وقياس أثره بشكل مستمر.

وأكد أن إمارة دبي وفرت كل البرامج والخطط لمنع تفشي المرض، واتباع أفضل البروتوكولات، والمنهجيات والأساليب العلاجية العالمية، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن.