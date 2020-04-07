«صحة دبي» تطلق خدمة الفحص في المركبة للكشف عن «كورونا» مجاناً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إطلاق خدمة الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، وذلك في مركز نادي النصر الذي أطلقته الهيئة ضمن ثلاثة مراكز متخصصة أفردتهم الهيئة لهذا الغرض، بهدف تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها، وذلك في إطار الجهود المبذولة في دبي لتطوير وسائل وآليات الكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.



وأوضحت الهيئة أن هذا المركز تم تخصيصه لخدمة فئات محددة من المواطنين والمقيمين، لتخفيف عنهم عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الطبية لإجراء الفحص، وتشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون أمراض مزمنة أو حتى من تظهر عليهم أعراض مرضية، حيث يتم تجميع العينات من خلال هذا المركز ومن ثم إرسالها للمختبرات المركزية التابعة للهيئة على أن يتم إخطار الشخص الذي خضع للفحص بالنتيجة خلال 48 ساعة من وقت أخذ العينة.



ويستقبل مركز النصر الراغبين في إجراء الفحص من الثامنة صباحاً حتى السادسة والنصف مساءً، ويعمل على تقديم الفحص المجاني من المركبات، حيث لا يتعين على الشخص الخاضع للفحص النزول من المركبة، وتبلغ طاقته اليومية أكثر من 250 فحص يومي، ولا تتجاوز مدة الخدمة خمس دقائق هي فترة جمع العينة، ويعمل بالمركز فريق متعدد التخصصات يشمل 57 فرداً بين أطباء وإداريين وفنيين إلى جانب عدد كبير من المتطوعين، والذين تم إخضاعهم لتدريب مكثف لضمان سلامتهم وحمايتهم.



وحددت الهيئة عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل كل من يرغب في الحصول على خدمة الفحص من المركبة، وتشمل التواصل مع مركز الاتصال الموحّد التابع للهيئة على الرقم 800342 للحصول على موعد بمركز الفحص عبر المركبات بمقره في نادي النصر، حيث يلي ذلك استقبال الشخص الراغب في الخدمة رسالة نصية عبر هاتفه النقال تتضمن معلومات حول الموعد ورقم الممر المحدد للفحص، مشددة على أنه لن يتم إجراء الفحص دون وجود رسالة تفيد تأكيد حجز موعد ومكان الفحص، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمواطنين والمقيمين.



وأكدت الهيئة على ضرورة قيام الراغبين في الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد من المركبات بالتسجيل على الموقع الالكتروني: https://dxbpermit.gov.ae/permits، للحصول على تصريح للحركة من شرطة دبي، وضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية الواجب إتباعها عند الخروج من المنزل وهي ارتداء الكمامات والقفازات، وأن لا يزيد عدد مستقلي السيارة عن ثلاثة أشخاص.



وأوضحت الهيئة أنه حال تم استيقاف أحد المتوجهين إلى أو العائدين من خدمة الفحص من المركبة من قبل أفراد الشرطة، يمكنهم إبراز الرسالة النصية الواردة إليهم من الهيئة، أما في حال تم تصوير أحدهم من قبل الرادارات في وقت تقييد الحركة فيمكنهم تقديم نفس الرسالة النصية كإثبات في وقت لاحق.



وأشارت إلى أنه على الأشخاص الذين ثبتت أن نتيجة فحصهم إيجابية، يجب أن يقوموا بحجز أنفسهم في المنزل وتجنب الاختلاط مع الآخرين، وسيتم التواصل معهم من قبل الهيئة لإجراء اللازم، وفي حال لم يتم التواصل بعد ظهور النتيجة بـ24 ساعة، يمكنهم التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال800342.