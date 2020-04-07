طلبة مدارس وجامعات يتطوعون لدعم جهود دبي في مواجهة كورونا

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي أن منصة أبطال الصحة التطوعية، سجلت متطوعين من طلبة المدارس والجامعات، لدعم جهود هيئة الصحة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) المستجد، إلى جانب أطباء وممرضين، ومشاركين في الأعمال الإدارية.

وقال رئيس مجلس الشباب، ومنسق المتطوعين في هيئة الصحة بدبي الدكتور خالد لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهيئة سجلت 4 آلاف متطوع، من المواطنين والمقيمين، لمساعدة القطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا، منهم بينهم 550 طبيباً، وأكثر من 100 ممرض وممرضة، إضافة إلى متطوعين للعمل في المهام الإدارية والإشرافية، من بينهم طلاب مدارس وجامعات من الجنسين».

ولفت لوتاه إلى أن منصة التطوع تشهد إقبالاً متزايداً يومياً، بما لا يقل عن 100 متطوع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المتطوعين الإجمالية 35% خلال أقل من أسبوع.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أطلقت أخيراً، منصة تطوعية أسمتها أبطال الصحة، دعما للجهود الوطنية، والكوادر الطبية والإدارية، والذين يشكلون الصفوف الأمامية في مواجهة التحدي ضد فيروس كورونا كوفيد19.

وأشار لوتاه إلى أن مركز الاتصال التطوعي استقبل أعداد كبيرة من المتطوعين المبادرين يجرون نحو 3000 اتصال يومياً، بالأشخاص القادمين إلى دبي خلال الأسابيع الأخيرة، للاطمئنان على سلامتهم، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي.