«بلدية دبي» تدعو للحذر عند استخدام المعقمات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

طالبت بلدية دبي كل مستخدمي المعقمات بضرورة الانتباه عند الاستعمال، خصوصاً التي تحتوي على مواد كحولية سريعة الاشتعال، حرصاً على سلامتهم.

وطالبت مستخدمي المعقمات بضرورة قراءة بيانات البطاقة التعريفية لها، ومراعاة محاذير الاستخدام، مثل علامة «قابل للاشتعال» و«طريقة التخزين».

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة المعقم قبل استخدامه، عبر تطبيق منتجي، لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس، والاشتراطات، بسبب احتوائها على مواد كحولية سريعة الاشتعال.

وأكدت أنها تتولى سحب المنتجات من الأسواق ومنع استيرادها في حال عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.