"الصحة" تحذر من لقاحات وعلاجات احتيالية لفيروس كورونا

المصدر: وجيه السباعي- دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاختبارات واللقاحات، والعلاجات الاحتيالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية بالدولة، إن شركات عدة تصنع منتجات غير معتمدة، للكشف عن «كورونا» وعلاجه.

وأوضحت الوزارة أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولجنة التجارة الفيدرالية، أصدرتا رسائل تحذيرية إلى سبع شركات تبيع منتجات «كوفيد-19» احتيالية، وأن هذه المنتجات غير معتمدة، وتشكل مخاطر كبيرة على صحة المرضى، وتنتهك القانون.

وأضافت الوزارة أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية توصي المستهلكين، وممارسي الرعاية الصحية، بالحذر من المواقع الإلكترونية، والمتاجر التي تبيع المنتجات التي تدعي أنها تمنع أو تعالج «كوفيد-19»، وأنه لا يجب تعاطي أي نوع من أنواع الكلوروكين، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج، وذلك من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الإمارات، ويجب الحذر من اقتناء الدواء، من خلال مصادر غير مشروعة، أو من خلال الإنترنت.