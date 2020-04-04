آخر مستجدات "كورونا" على مستوى الدولة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة، 1505، وأعلنت الوزارة شفاء 17 حالة جديدة، لتصبح إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 125 حالة، وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، لتصل إجمالي الوفيات 10 حالات .

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشددت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، على ضرورة ارتداء الكمامة للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسيه، كذلك الأشخاص الأصحاء للوقاية من العدوى.

ولفتت الحوسني إلى أن الأيام القليلة الماضية من المتوقع أن تشهد زيادة في أعداد الحالات المكتشفة، نتيجة توسيع نطاق الفحص، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة .

تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد19#الإمارات_اليوم https://t.co/7qaDQEEdAP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 4, 2020