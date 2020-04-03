خليجية تتسبب في إصابة 17 شخصاً من أقاربها بـ «كورونا»

المصدر: أحمد عابد -أبوظبي

تسببت امرأة خليجية، تقيم خارج الدولة، في إصابة 17 شخصاً من المخالطين لها من أفراد أسرتها، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسبب إهمالها الإجراءات الاحترازية التي فرضتها العديد من دول العالم، للحد من انتشار الفيروس.

ونشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أخيراً، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أكد في مقدمته أنه مبني على قصة حقيقية، حيث روت من خلاله فتاة خليجية، تدعى فاطمة، قصة تسببها في إصابة عدد من ذويها وأقاربها بعدوى فيروس «كورونا».

وقالت الفتاة إن أفراد عائلتها كانوا يرغبون قبل أسبوعين في التجمع في جلسة عائلية، واقترحوا تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنها أصرت على تجميعهم، ما أدى إلى إصابة 17 شخصاً منهم بفيروس كورونا.

وتحدثت فاطمة عما شعرت به من الحزن الشديد والألم، عندما عرفت أنها تسببت في إلحاق الضرر بمن حولها. وقالت إنها لا تصدق أنها أضرت كل الناس الذين تحبهم، والدتها ووالدها وإخوانها، «بسبب جلسة قهوة وسوالف ما تستاهل».

وعلّق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على مقطع الفيديو بالقول إن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا التي سجلت في الأيام الأخيرة في دول الخليج، كان بسبب أشخاص مثل فاطمة.

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون نشر مقطع فيديو على موقع «تويتر» أكد في مقدمته أنه مبنيّ على قصة حقيقية.