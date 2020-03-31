9 ممارسات تقوي الجهاز المناعي في مواجهة «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

حددت هيئة الصحة في دبي، تسع ممارسات يومية تساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، بهدف الحد من تأثير ومضاعفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على المرضى، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأوضحت الهيئة أن تقوية وتعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان يأتي من خلال «الالتزام باتباع نمط الحياة الصحي، وممارسة النشاط الحركي بصورة منتظمة، وعدم التدخين، والحفاظ على وزن ملائم، وأخذ القسط الكافي من النوم، وممارسة السلوكيات التي تقي من العدوى مثل غسل اليدين بصورة متكررة، وتناول الغذاء الصحي والكميات الكافية من الخضار والفواكه، والطهي الجيد للأطعمة، ومحاولة تجنب الإجهاد النفسي».



وأفاد استشاري الصحة العامة في الهيئة، الدكتور وليد الفيصل، بأن العديد من الوسائل التي تسهم بصورة فاعلة في تقوية الجهاز المناعي مثل التغذية الجيدة والمتوازنة، والنشاط البدني الملائم، والمصل المضاد، واللقاحات، موضحاً أن تطور الجهاز المناعي في الجسم ومدى قوته وفعاليته يتوقفان على مدى الاهتمام به في مراحل العمر المختلفة والتي تبدأ منذ أن يكون الإنسان جنيناً.



ولفت إلى وجود عوامل متعددة تسهم في حدوث المرض لدى أي شخص يمكن أن يتعرض للعدوى، منها مواصفات الفيروس، ومدى قدرته على الانتشار، وطريقة العدوى، وجرعة العدوى، ومقامة الجسم الذي تعرض للعدوى.