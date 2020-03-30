إصدار البطاقة الصحية وتجديدها إلكترونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توافر خدمات إصدار البطاقات الصحية وتجديدها في 23 مرفقاً صحياً، منها 10 مستشفيات تابعة للوزارة، ويستفيد منها مواطنو الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمون، إضافة إلى إتاحة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومراكز الطباعة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2013، الذي حدد ارتباط تقديم الخدمات الصحية بالبطاقة الصحية.

وتتيح الخدمة، التي توفرها إدارة التسجيل الصحي بالوزارة، تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية التي تخوّل حاملها الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية في المرافق الصحية التابعة للوزارة.

ووفرت الوزارة لفئة أصحاب الهمم إمكانية التقديم على البطاقة، عبر منافذ التسجيل الصحي في المناطق الطبية، على أن ترفق المستندات اللازمة التي تتضمن تقريراً طبياً صادراً ومعتمداً من مستشفى حكومي، وجواز سفر، وإقامة وهوية ساريتَي المفعول، ويتم من خلال هذه البطاقة توفير العلاج لأصحاب الهمم مجاناً، في إطار حرص الوزارة على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل مبسط وميسر.

ويرتبط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة الهوية سارية الصلاحية، التي يمكن استخدامها بديلاً عن البطاقة الصحية، وتكون صلاحيتها لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لأربع سنوات، أما البطاقة الصحية لغيرهم فتكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد.