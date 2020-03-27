القوات المسلحة تنفذ التمرين المشترك «تعاون الحق 12» اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية عن تنفيذها التمرين المشترك «تعاون الحق 12»، بمشاركة الجهات المعنية كافة، بمنطقتي الشامخة وجبل علي ابتداءً من الساعة الرابعة فجر اليوم الجمعة (27 مارس)، ولمدة يومين (الجمعة والسبت)، وذلك في إطار تعزيز العمل التكاملي المشترك بما يخدم أمن واستقرار المجتمع.

وتنبه الجهات المشاركة الجمهور الكريم، خصوصاً من سكان منطقة الشامخة وجبل علي، وما يحيط بهما إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء المصاحبة لفعاليات هذا التمرين، والتي تتضمن حركة طائرات الهليكوبتر وناقلات الجند المدرعة ومركبات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني، كما يجب التنبيه إلى ضرورة حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ التمرين، حرصاً على سلامة الجميع.

وتنوه الجهات المشاركة إلى أن التمرين يأتي ضمن الحرص على تطبيق أفضل مستويات التنسيق والعمل التكاملي في سبيل تعزيز الجهود الحكومية المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز استقراره والحفاظ على السلامة والوقاية العامة، داعين الجميع إلى الإسهام في الالتزام بإنجاح الجهود الحكومية بمسؤولية وبمواطنة إيجابية بإجراءات الوقاية واشتراطات وتعليمات الجهات المعنية.