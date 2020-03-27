تجديد رخصة القيادة إلكترونياً اعتباراً من الأحد المقبل

المصدر: أحمد عابد- أبوظبي

أتاحت وزارة الداخلية للمتعاملين إمكانية تجديد رخص القيادة للسائقين المنتهية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتباراً من الأحد المقبل، باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر، حيث تجدد الرخصة لمدة عام من تاريخه، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت وزارة الداخلية بأن القرار يمكن المتعاملين من إنهاء المعاملة عبر التطبيقات الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بصورة تامة وشاملة، حرصاً على تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.

وأتاحت الوزارة في وقت سابق للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باستخدام التطبيقات الذكية، بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجّه الاجتماع الطارئ لمجلس المرور الاتحادي الذي عقد أخيراً برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، معاهد التدريب على مستوى الدولة بالإسراع في عقد الدورات التدريبية عن بُعد خلال أسبوعين.