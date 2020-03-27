«سيرا» تطبق العمل عن بعد 100%

المصدر: محمد فودة- دبي

تطبق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، العمل عن بعد بنسبة 100%، اعتباراً من يوم الأحد لجميع الموظفين لديها حفاظاً على سلامتهم، مع استمرار تقديم كل خدماتها بمستوى عالٍ عن طريق قنوات ذكية بديلة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.

وأفادت في بيان، بأن سير العمل سيستمر من دون تأخر أو انقطاع، بما يلبي تطلعات المتعاملين والحفاظ على سلامتهم.

وأكدت المؤسسة أنه تم تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 50% على الموظفين مع بداية ظهور فيروس كورونا بغرض قياس فاعلية أدائهم وكفاءتهم، وتدريجياً تم زيادة هذه النسبة إلى 100% بالكفاءة نفسها.