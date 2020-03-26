«التربية» تعتمد 13 منصة إلكترونية لدعم «التعلم عن بعد»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أدخلت وزارة التربية والتعليم على بوابتها للتعلم الذكي 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، وتضم المنصات المواد الدراسية والمناهج الدراسية كافة التي تطبقها الوزارة، إلى جانب المنظومات التعليمية الأخرى المطبقة في مدارس الدولة، إضافة إلى ما تتيحه منصة الوزارة من حلول تعليمية متقدمة عبر بوابتها، والتي تضم آلاف المقاطع التعليمية التفاعلية.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن هذه المنصة تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها وتعزيز محتواها بشكل مستمر، لتكون مصدراً معرفياً ثرياً وقيماً يلبي حاجات مختلف جميع المتعلمين في الدولة، دون استثناء، وهي مدعومة بتقنيات تعلم حديثة، وحلول تعليمية رائدة، وفق أفضل المعايير العالمية.

وقالت إن الطلبة بإمكانهم الدخول إلى المنصات، والاستفادة من المصادر المعلوماتية المدرجة فيها، فضلاً عن إتاحة استخدامها أمام المدارس الخاصة والحكومية، التي يمكنها من خلال هذه الميزة الاستفادة من التنوع المعرفي والمعلوماتي.

وأشارت إلى أن هذه المنصات المعرفية شاملة ومتكاملة من حيث المحتوى الدراسي والمعرفي، وتم انتقاؤها بعناية ودراسة لتحقيق الفائدة منها.