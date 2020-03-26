وقف علاج الأسنان غير الطارئ والتجميل والطب البديل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت هيئة الصحة في دبي إيقاف كل الإجراءات التجميلية في المنشآت الصحية، وجميع خدمات الطب البديل، وكذلك إيقاف علاج مرضى الأسنان إلا في الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية الخاصة التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لمرض كورونا المستجد (كوفيد19)، وأكدت على الالتزام بهذه التعليمات حتى إشعار آخر.

ونصت التعليمات على فحص درجة الحرارة لجميع المرضى المراجعين، وأخذ تاريخ السفر، والتاريخ المرضي، واتباع التدابير الاحترازية للكشف عن الفيروس، ووقف جميع الإعلانات الصحية، والحملات الترويجية المرتبطة بإجراء فحوص مخبرية وعلاجية لمرض «كوفيد19».

وشددت الهيئة على ضرورة إيقاف كل الإجراءات التجميلية التي تجرى في المنشآت الصحية، مثل إزالة الشعر، والبوتكس، والفيلر، وشد الوجه، وزراعة الشعر، وغيرها، وإيقاف جميع خدمات الطب البديل والتكميلي، مثل (إيروفيدا)، والعلاج المثلي، والعلاج بالطبيعة، والإبر الصينية، وطب الأعشاب، والطب اليوناني.

وحسب التعليميات، يقصر استقبال المرضى في مراكز وعيادات الأسنان على الحالات الطارئة والمستعجلة، مثل آلام الأسنان الحادة، والالتهابات الصديدية، والإصابات، وتأجيل جميع المواعيد الأخرى.