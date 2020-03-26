«الصحة» تحذّر من مكمل غذائي قد يسبب سكتة قلبية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكمل الغذائي «Xianmei slimming capsules» المستخدم لغرض التنحيف، لاحتوائه على مادة محظورة، قد تسبب سكتات قلبية.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى كل المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت احتواء المنتج المذكور على مادة محظورة، غير معلن عنها، وهي «sibutramine»، حيث تم حظر هذه المادة لارتباطها بزيادة احتمالية التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوصت الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأســــــواق، ومنـــــع تداوله واستيراده، علماً بأنه غير مسجل لدى إدارة الدواء لديها.