" الصحة " تحذر من مكملات غذائية قد تشكل خطراً على مرضى القلب والسكري

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من استخدام المكملات الغذائية " Active Male Capsules " ، بسبب احتوائه على مادة دوائية، غير معلن عنها، قد تشكل خطراً على مرضى القلب والسكري، وارتفاع نسبة الدهون .



وأوضحت الوزارة في تعميم جهته إلى كافة المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، أن المنتج " Active Male Capsules "، الذي يستخدم كمكمل غذائي، للشركة المصنعة " Natural Remedy Store "، ثبت احتوائه على مادة دوائية، غير معلن عنها هي " تادالافيل "، والتي قد تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم، قد يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات .



وأفادت الوزارة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحبه من الأسواق ومنع تداوله واستيراده .

