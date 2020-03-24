" الصحة " ترفع تعليق وتسجيل واستيراد دواء لعلاج قرحة المعدة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل واستيراد وتسويق منتج " Ranitlife tablets 150mg “ Ranitidine” "، المستخدم لعلاج قرحة المعدة والأمعاء، بعد إثبات جودة ومأمونية المنتج حسب المعايير الدولية.

وكانت الوزارة قررت في سبتمبر من العام الماضي تعليق تسجيل واستيراد وتوزيع كافة أدوية الـ«رانيتيدين»، وذلك حتى التأكد تماماً من خلوها من الشوائب المسرطنة.

وأوضحت الوزارة في تعميم أرسلته إلى كافة المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، أن قرار رفع تعليق وتسجيل واستيراد علاج "الرانيتيدين" المستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، وعلاج حموضة المعدة، جاء بعد اجتيازه اختبار NDMA للمادة الفعالة، وثبوت جودة ومأمونية المنتج حسب المعايير الدولية.

وقالت الوزارة إن المنتج مسجل لديها في إدارة الدواء، لذا أوصت برفع تعليق واستيراده وتسويقه.