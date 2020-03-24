9 مبادرات لرفع جاهزية الشباب الإماراتي للتعامل مع الأوبئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب تسع مبادرات وطنية بهدف رفع جاهزية الشباب الإماراتي وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية وكافة مناحي الحياة في الإمارات، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، ووزراة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأقاف، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ومن المبادرات مبادرة «صناعة المحتوى» التي تتيح الفرصة أمام الشباب في الإمارات للمشاركة في صناعة محتوى توعوي باللغتين العربية والإنجليزية للوقاية من الأوبئة والفيروسات، ومبادرة «العادات الإماراتية في التعامل مع الأوبئة» وتنطوي على تطوير دليل إرشادي للشباب حول العادات والتقاليد الإماراتية في التعامل مع الأوبئة،

إضافة الى مبادرة «منصة فرص»، وهي منصة إلكترونية تتيح الفرصة للشباب الإماراتي للوصول إلى جميع فرص المشاركة في الخدمة المتاحة للتعامل مع المرحلة الحالية للوقاية من الأوبئة، ومبادرة «دليل استثمار الوقت في المنزل».