«الصحة» تسحب مكملاً غذائياً من الأسواق وتمنع تداوله

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكملات الغذائية «Dragon Wolverine – tablets»، لاحتوائه على مواد غير معلن عنها قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم بمستوى خطر، وقررت سحبه من الأسواق ومنع تداوله واستيراده.

وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن المنتج المذكور، الذي يُستخدم مكملاً غذائياً، ثبت احتواؤه على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما، هما «سيلدافيل»، التي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، بما يشكل خطراً كبيراً على صحة المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وحسب تعميم الوزارة، يحتوي المكمل على مادة دوائية ثانية هي «كلورامفينيكول»، وهي مضاد حيوي لا يصرف إلا بوصفة طبية فقط.

وأكدت الوزارة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت كل المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده.