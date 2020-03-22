«السلامة الغذائية» تحدد «مسافة آمنة» بين المتسوقين في المتاجر

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعميماً بشأن تطبيق عدد من التدابير الوقائية لدى كل المنشآت الغذائية في أبوظبي، وذلك تنفيذاً للتدابير الاحترازية، وتماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية، وحرصاً على تعزيز منظومة السلامة الغذائية، لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة.

وشمل التعميم ضرورة العمل على منع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين المتسوق والآخر عند عملية الدفع النقدي، وذلك من خلال تحديد علامات إرشادية أرضية، إضافة إلى التشجيع على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال التطبيقات الإلكترونية.

وألزمت الهيئة مسؤولي المنشآت بضمان أن يكون الموظفون لائقين طبياً، والاحتفاظ بسجل للموظفين الغائبين أو المصابين، مؤكدة أنها ستنظم حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام بهذه الإجراءات، وفي حال عدم الالتزام سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية.