طبيب افتراضي للكشف عن إصابات «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ابتكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع طبيباً افتراضياً لتقييم الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والكشف عنها، عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها لمواجهة الفيروس والتصدي له.

ويمكن لكل أفراد المجتمع بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التواصل المباشر مع الدكتور الافتراضي لـ«كوفيد 19»، لتقييم التعرّض للفيروس، وفي حال كان الشخص يعاني أي حالة طارئة، تطالبه الوزارة بضرورة التواصل على رقم الطوارئ «998». وأكدت الوزارة أن خدمة الطبيب الافتراضي لا تعد بديلاً عن الطاقم الطبي المختص بالتشخيص، وتقديم العلاج المناسب، وشددت على ضرورة استشارة الطاقم الطبي المختص في حالة وجود حالة طارئة.