" الصحة " تبتكر طبيباً افتراضياً للكشف عن إصابات كورونا

المصدر: وجيه السباعي – دبي

ابتكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع طبيباً افتراضياً لتقييم والكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن جهودها لمواجهة الفيروس والتصدي له.

ويمكن لكافة أفراد المجتمع بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التواصل المباشر مع الدكتور الافتراضي لكوفيد 19، لتقييم التعرض لفيروس كورونا، وفي حال كان الشخص يعاني أي حالة طارئة طالبته الوزارة بضرورة التواصل على رقم الطوارئ "998".

وأكدت الوزارة أن خدمة الطبيب الافتراضي لا تعد بديلاً عن الطاقم الطبي المختص بالتشخيص، وتقديم العلاج المناسب، وشددت على ضرورة استشارة الطاقم الطبي المختص عند وجود حالة طارئة.



جدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تسخير الذكاء الاصطناعي في خدماتها الصحية، التي تشمل التشخيص والعلاج.