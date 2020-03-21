مواطن يدفن والده بحضور الأهل فقط.. والعزاء «عن بُعد»

المصدر: مصباح أمين - العين

شيّع أبناء المواطن حمد علي شميل الكعبي، والدهم المتوفى ظهر أمس، في مدينة العين بمشاركة مشيعين من الأهل والأقارب فقط، التزاماً بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، التي تهدف إلى منع التجمعات.

ونشر أحد أبناء المتوفى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ينعى فيه والده، لافتاً إلى أنه التزاماً بتوجيهات الدولة بتجنب التجمعات، تم تنفيذ الجنازة ودفن والده بحضور الأهل والأقارب دون غيرهم.

وأوضح أن الأسرة ملتزمة بالحرص على السلامة العامة، ولذلك سيكون العزاء عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي أو هاتفياً.

وقال مسؤول خدمة جنائز الإمارات، لـ«الإمارات اليوم» عبدالله المزروعي، إنه يشرف على تغسيل عدد من حالات الموتى، ووفقاً لتوجيهات الدولة فإنه يبلغ أسر المتوفين باقتصار صلاة الجنائز على الأهل والأقارب داخل المقابر.

وأوضح أنه يتم إبلاغهم بعدم إنشاء خيم للعزاء نتيجة توقفها تنفيذاً لتوجيهات الدولة، على أن تتم التعزية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.

- مسؤول خدمة جنائز الإمارات يبلغ أسر المتوفين باقتصار صلاة الجنائز على الأهل داخل المقابر.