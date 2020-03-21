5 نصائح لكبار السن للوقاية من «كورونا»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

وجهت إدارة كبار المواطنين في وزارة تنمية المجتمع خمس نصائح إلى الأسر، للتعامل الأمثل مع كبار السن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، والنصائح تتضمن تجنب التجمع في غرفة الجد أو الجدة، وحثّ كبار السن على شرب الماء والمشروبات الدافئة وتجنب المشروبات الباردة، وعلى غسل اليدين باستمرار بصابون عضوي للبشرة الحساسة تفادياً لجفاف اليدين، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية، والحرص على تنويع الأطعمة بشرط أن تحتوي على الألياف والخضراوات والفواكه، مع الحرص على الابتعاد عن السكريات والأطعمة الغنية بالدهون واللحوم المصنعة.

وقالت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، إن «فئة كبار السن هم من أكثر الفئات التي احتلت اهتماماً خاصاً في الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس المتخذة على مستوى العالم، وذلك بعدما أظهرت التقارير أنهم الأكثر تأثراً بالأعراض والنتائج الخطرة للإصابة بالفيروس».

نشاطات يومية

اقترحت وزارة تنمية المجتمع تشجيع كبار السن على تطبيق سلسلة من النشاطات اليومية التي تساعدهم في المحافظة على جهازهم المناعي،

ما يسهم في وقايتهم من الإصابة بالفيروس وذلك كما يظهر في الجدول التالي:

وقت الاستيقاظ 9:00 – 10:00 صباحاً

الاستيقاظ من النوم، وتناول وجبة إفطار تحتوي على حصص مناسبة من

الكالسيوم والحبوب والبروتينات، مثل كوب من الحليب خالي الدسم

يضاف إلى وعاء صغير من الشوفان، أو عصير الفاكهة الطازج من دون

إضافة سكر + بيضة واحدة مسلوقة.

وقت الحركة 10:00 – 11:30 صباحاً

المشي في محيط المنزل، أو القيام ببعض التمارين الرياضية كركوب

الدرّاجة الهوائية، أو المساعدة في ري المزروعات في المنزل.

وقت الاسترخاء 12:00 – 1:00 مساء

أداء صلاة الظهر ومن ثم قراءة كتاب، أو الاستماع إلى المذياع، أو مشاهدة

التلفاز، أو التواصل مع الأصدقاء هاتفياً.

وقت التجمع العائلي 1:30-2:30 مساء

التجمع العائلي حول مائدة الغداء المكون من أصناف صحية مثل شريحة

مشوية من فيليه السمك مع 4 ملاعق رز، بالإضافة إلى سلطة خضراء،

وتبادل الأحاديث مع الأبناء.

وقت القيلولة 3:00-3:30 مساء

أخذ قسط من النوم، حيث تلعب القيلولة دوراً مهماً في تعزيز الذاكرة

والقدرة على التفكير بوضوح واتخاذ القرارات السليمة.

وقت النشاط 4:00-5:00 مساء

الاستمتاع ببعض ألعاب التنشيط الذهني كالشطرنج والكلمات المتقاطعة

والأحاجي.

وقت التجمع العائلي 6:00-7:00 مساء

التجمع العائلي حول مائدة العشاء المكون من أصناف صحية مثل حساء

الخضراوات أو الدجاج، وتبادل الأحاديث مع الأبناء.

وقت النوم 8:00-9:00 مساء

الاسترخاء بأخذ حمام دافئ والاستعداد للنوم.