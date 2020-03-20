4340 طالباً مبتعثاً يخضعون للحجر الصحي عقب وصولهم إلى الدولة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء خمس حالات أخرى، كما سيخضع 4340 طالباً مبتعثاً للحجر الصحي المنزلي عقب وصولهم إلى الدولة، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الدولة إلى 140 حالة، في الوقت الذي تماثلت خمس حالات جديدة للشفاء، ليبلغ عدد حالات الشفاء 31 حالة، مشيرة إلى أن أغلب الحالات مرتبطة بالعائدين من الخارج، أو تم اكتشافها من خلال نظام التقصي وفحص المخالطين لإصابات سابقة، مشيرة إلى أنها بدأت، منذ أمس، تطبيق الحجر المنزلي على جميع العائدين من الخارج.

وأوضحت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي بالدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، أمس، أن عدد حالات الشفاء الجديدة تضم ثلاثة مواطنين، وسورياً، إضافة إلى حالة من الجنسية السريلانكية، حيث تعافوا تماماً من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول المستشفى، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بين المصابين تبلغ حالتين فقط، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأشارت الحوسني إلى أن الإجراءات الاحترازية الوقائية، التي تتخذ حالياً، تركز على تقليل سرعة انتشار المرض، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي، وهو إجراء احترازي وقائي، لافتة إلى أن الدولة لديها منظومة متكاملة للاستجابة وفرق عمل تعمل على مدار الساعة، وتقيم الوضع باستمرار، وسط تعاون وتكامل كبير بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وشددت على قيام الجهات ذات الاختصاص بتحديث الإجراءات الوقائية في الدولة باستمرار، طبقاً للمستجدات، ويتم التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، لتطبيق أي احترازات جديدة، حيث بدأ، منذ أمس، تطبيق الحجر المنزلي للعائدين من خارج الدولة بجميع فئاتهم، والتنبيه على القادمين كافة بضرورة البقاء في المنازل لحين التأكد من سلامتهم، واتباع الإجراءات المتبعة حوله.

وكشفت الحوسني عن تشكيل لجنة لمتابعة شؤون الطلاب الإماراتيين المبتعثين في الخارج، البالغ عددهم 4340 طالباً وطالبة تابعين لكل الجهات بالدولة، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وإطلاعهم على آخر المستجدات، وضمان عودتهم سالمين، حيث سيتم تطبيق إجراءات الحجر المنزلي عليهم عقب وصولهم لأرض الوطن.

المخزون الاستراتيجي

دعت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي بالدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، جميع سكان الدولة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العزل في المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة، كما تتم مراجعة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، والتأكد من كفايته لفترات كبيرة باستمرار، وليس بسبب الحالة الحالية الخاصة بانتشار فيروس «كورونا» عالمياً، مشيرة إلى وجود تنسيق عالي المستوى في الدولة حول ملف الأمن الغذائي، وأن السلع الغذائية والطبية كافة متوافرة وبشكل كبير.

وأشارت إلى متابعة الوزارة بصورة دقيقة لجميع الدراسات والتجارب الخاصة باكتشاف علاج لفيروس «كورونا»، وفي حال الوصول لدواء، سيتم توفيره في أسرع وقت داخل الدولة، لافتة إلى تطبيقها إجراءات وقائية حازمة شملت التباعد الاجتماعي، وتقييم الوضع داخل الدولة بشكل مستمر، بناءً على المعطيات العالمية، بجانب تطبيق الحجر المنزلي على جميع العائدين من الخارج.

14 إجراءً وقائياً

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه بتوجيهات القيادة ومتابعتها، تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية الوقائية، أبرزها 14 إجراءً، شملت تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى عدد من الدول حتى إشعار آخر، وإيقاف إصدار التأشيرات كافة مؤقتاً، وتفعيل نظام «العمل عن بُعد» لبعض الفئات من الموظفين، وتعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، وإيقاف العديد من الخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي للجمهور، والاستعاضة عنها بالخدمات الذكية عن بُعد، وتعليق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة.

وتضمنت الإجراءات الوقائية منع الشيشة في المقاهي، وإغلاق المتنزهات والشواطئ وتركيب أجهزة كشف حراري على مداخل جميع مراكز التسوق، وتأجيل الحفلات والفعاليات، وإغلاق المراكز الثقافية، وإلغاء الفعاليات والأنشطة المسرحية، وتأجيل الفعاليات الرياضية، ومنع إقامة حفلات الأعراس والحد من أي تجمعات كبيرة، وتعليق الصلاة بجميع دور العبادة، إضافة إلى منع سفر المواطنين.