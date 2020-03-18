بلدية دبا الحصن تكثّف إجراءاتها للوقاية من «كوفيد-19»

المصدر: دبا الحصن - الإمارات اليوم

اتخذت بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة، سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتوعوية والتثقيفية اللازمة لمكافحة انتقال فيروس «كوفيد-19»، ومنع انتشاره بين السكان، وزيادة الوعي المجتمعي. ومن بين هذه الإجراءات، التعقيم الدوري لجميع المباني، ومراكز تقديم الخدمات التابعة للبلدية. وأغلقت البلدية كل الأبواب في الأسواق العامة، مثل أسواق السمك والخضار، مع السماح بفتح باب واحد للسيطرة على حركتَي الدخول والخروج.

وكثفت من حملاتها وجولاتها التفتيشية على كل المنشآت الغذائية العاملة في المدينة، مثل المطاعم والكافتيريات، وأسواق بيع الخضار والأسماك، ومراكز التموين والسوبرماركت والبقالات، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة والتجميل، للتأكد من التزامهم بالتعليمات الصحية.