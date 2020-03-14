الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية للركاب مع إيطاليا باستثناء روما

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا والمتجهة إليها باستثناء العاصمة روما، اعتباراً من أمس، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشترطت «الهيئة العامة للطيران المدني» في بيان لها أمس على القادمين من مطار روما الدولي الخضوع لفحوص طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

وقالت الهيئة إن «قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والناقلات الوطنية (طيران الاتحاد) و(طيران الإمارات)».

وتتابع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.

- «الطيران المدني» اشترطت على القادمين من مطار روما الخضوع لفحوص طبية وقائية.