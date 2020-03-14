إلزام المؤسسات الغذائية بدبي بتوثيق إجراءات تنظيف مرافقها

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

ألزمت بلدية دبي المؤسسات الغذائية (مطاعم، مقاهٍ، هايبر وسوبرماركت، البقالات) في إمارة دبي، بمتطلبات تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير لمرافقها، وتوثيقها في سجلات خاصة.

ووجهت البلدية في تعميم أرسلته أخيراً إلى تلك المؤسسات بضرورة زﻳﺎدة دورﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على ﻃﺎوﻻت وﻣﺎﻛﻴﻨﺎت دﻓﻊ اﻟﻨﻘﻮد، وﻃﺎوﻻت وﻛﺮاﺳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﺎم، وﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻌﺎم ودﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، ودورات اﻟﻤﻴﺎه، وﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻔﻮط وﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ، وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺮﻓﻮف واﻟﻜﺒﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة، وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق.

وشددت البلدية في التعميم الصادر عن إدارة الصحة والسلامة بها على ضرورة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ على ﻏﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ في اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.