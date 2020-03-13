سفارة الإمارات تدعو المواطنين إلى عدم السفر للهند

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دعت سفارة الإمارات‬ في نيودلهي مواطني الدولة إلى عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الحكومة الهندية، التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر، إجراءً احترازياً اتخذته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، مواطني الدولة الموجودين في جمهورية الهند إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، مؤكدة ضرورة التواصل معها على الرقم 00918181911111.

وأعلنت الحكومة الهندية، أول من أمس، تعليق إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الهندية، في بيان، إن تعليق إصدار التأشيرات السياحية سيبدأ العمل به في 13 من مارس الجاري عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأشارت إلى أن حَمَلة التأشيرات الدبلوماسية، والتأشيرات الممنوحة لمنظمات دولية، وللعمل، ولأصحاب المشروعات، سيتم استثناؤها من هذا القرار.

وأضافت أن «كل المسافرين القادمين من، أو الذين زاروا بعد 15 فبراير، الصين أو إيطاليا أو إيران أو كوريا الجنوبية أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا، سيوضعون لدى وصولهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقل»، ويشمل القرار كل الجنسيات وكذلك الهنود.

وأوضح البيان أن الحكومة «توصي بقوة» المواطنين بتجنب السفر إلى أي وجهة خارجية حالياً.

وتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ليصل إلى 60 مصاباً.

- السفارة دعت مواطني الدولة الموجودين في الهند إلى التسجيل في خدمة «تواجدي».