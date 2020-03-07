القطامي: «صحة دبي» مؤهلة للتعامل مع «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعرب مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، عن ثقته بقدرة منشآت الهيئة وكوادرها الطبية على التعامل مع الحالات المرضية المحتملة، وتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطن والمقيم والزائر.

واستمع القطامي من مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، الدكتورة بدرية الحرمي، خلال زيارة تفقدية أجراها أمس، إلى مقر فريق عمل التوعية والتثقيف الصحي، إلى شرح حول جهود وآليات العمل والخطط والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحقيق الأمن الصحي، والتصدي للشائعات المحتملة.

وكانت الهيئة شكلت فريق العمل، أخيراً، لنشر الوعي والتثقيف بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات الاحترازية من المرض.