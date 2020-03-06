إجراءات احترازية ووقائية للمسافرين عبر مطارات دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت هيئة الصحة في دبي أنها اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لتأمين المنافذ، على رأسها المنافذ الجوية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن كافة مطارات دبي تخضع المسافرين القادمين من الدول الموبوءة للكشف الطبي، من خلال الكاشفات الحرارية، إضافة إلى الفحص المخبري للقادمين من الصين والدول الموبوءة، وفي حال ظهور علامات لارتفاع في درجة الحرارة، يقوم الفريق الطبي بفحص الشخص للتأكد من سلامته وخلوه من الفيروس .

ودعت كافة المسافرين إلى اتباع أساليب الوقاية الشخصية أثناء السفر، للوقاية من المرض.

تعرف على الإجراءات المتبعة في مطارات #دبي بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد باستخدام أكثر الأجهزة تطوراً وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة في المرافئ الجوية للإمارة لضمان سلامة المجتمع. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1kcFIswgGs — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2020