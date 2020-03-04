«الصحة» تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، تشخيص ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم (COVID-19)، تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود إلى جنسيات مختلفة، تضمنت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصاً من ألمانيا، وشخصاً من كولومبيا، تم التعرف إليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة، شفيت منها خمس حالات أعلن عنها مسبقاً.

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إنه تم فحص جميع الموجودين في الفندقين قيد الحجر الصحي، وتم السماح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة للاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق، بعد أن تم فحصهم والتأكد من سلامتهم.

وأوضحت أنه سيتم إعادة فحص المحجور عليهم صحياً للتأكد من سلامتهم، كما سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والأدوات والمركبات المستخدمة.

وأكدت الوزارة أنها تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة انتشار الفيروس داخل الدولة، والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية، لحماية المجتمع بإجراءات احترازية عدة، منها عزل المصابين أو من يشتبه فيه عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي، الذي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة، حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوافر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى، كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية، يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية، وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.